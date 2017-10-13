Угорщина стоятиме на своєму, доки її меншину в Україні не задовольнять

Угорщина наполягає на необхідності змінити український закон про освіту, оскільки, на її думку, він порушує права етнічних угорців.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто, йдеться у повідомленні угорського уряду за результатами його зустрічі з главою МЗС України Павлом Клімкіним.

За його словами, Угорщина розцінює український освітній закон як ніж у спину, особливо в контексті підтримки Будапештом "ризикових рішень" на користь сусідньої держави.

"Ми розглядаємо новий український закон про освіту як ніж у спину нашої країни", - заявив Сіярто, передає "Європейська правда".

Він наголосив, що Україна і Угорщина по-різному дивляться на цей закон, так само й бачення закарпатських угорців щодо закону відрізняється від бачення Києва.

"Міністр додав, що доки угорська меншина не буде задоволена ситуацією, Угорщина не відмовиться від свого рішення не надавати підтримки пропозиціям України в міжнародних організаціях і не підтримувати важливі для України питання" - йдеться у повідомленні.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив сподівання, що в Будапешті почули аргументи України щодо освітнього закону.

В інтерв'ю угорському телебаченню щодо освітнього закону Павло Клімкін нагосив, що Україна не має наміру асимілювати, позбавити ідентичності чи мови угорську меншину.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто під час візиту в Ужгород заявив, що наступному засіданні Ради ЄС Угорщина ініціює перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС через закон про освіту.

Клімкін у відповідь заявив, що Київ розглядає перегляд Угоди про асоціацію лише у контексті забезпечення чіткої європейської перспективи України.