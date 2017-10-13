Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Угорщина стоятиме на своєму, доки її меншину в Україні не задовольнять

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 08:44

Угорщина наполягає на необхідності змінити український закон про освіту, оскільки, на її думку, він порушує права етнічних угорців.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто, йдеться у повідомленні угорського уряду за результатами його зустрічі з главою МЗС України Павлом Клімкіним.

За його словами, Угорщина розцінює український освітній закон як ніж у спину, особливо в контексті підтримки Будапештом "ризикових рішень" на користь сусідньої держави.

"Ми розглядаємо новий український закон про освіту як ніж у спину нашої країни", - заявив Сіярто, передає "Європейська правда".

Він наголосив, що Україна і Угорщина по-різному дивляться на цей закон, так само й бачення закарпатських угорців щодо закону відрізняється від бачення Києва.

"Міністр додав, що доки угорська меншина не буде задоволена ситуацією, Угорщина не відмовиться від свого рішення не надавати підтримки пропозиціям України в міжнародних організаціях і не підтримувати важливі для України питання" - йдеться у повідомленні.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив сподівання, що в Будапешті почули аргументи України щодо освітнього закону.

В інтерв'ю угорському телебаченню щодо освітнього закону Павло Клімкін нагосив, що Україна не має наміру асимілювати, позбавити ідентичності чи мови угорську меншину.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто під час візиту в Ужгород заявив, що наступному засіданні Ради ЄС Угорщина ініціює перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС через закон про освіту.

Клімкін у відповідь заявив, що Київ розглядає перегляд Угоди про асоціацію лише у контексті забезпечення чіткої європейської перспективи України.

Теми: УгорщинамоваосвітаЗакарпаттязаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Угорщина
Переданих Угорщині військовополонених залякували "покаранням" в Україні – ЗМІ
США обмежили безвіз для Угорщини за роздачу паспортів без належної перевірки особи
Глава МЗС Словаччини подебатував із Сійярто через його скарги на війну
Останні новини
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
Усі новини...
Реклама: