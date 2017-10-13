Новий прокурор АТО проводив багатомільйонні тендери з одним учасником

Новопризначений військовий прокурор АТО Олег Ціцак у 2011 році очолював тендерний комітет Міністерства надзвичайних справ, який проводив багатомільйонні закупівлі за сумнівною процедурою в одного учасника.

Про це повідомляє проект "Марлін".

Зокрема в квітні 2012 року міністерство уклало без конкурсних торгів угоду з ТОВ "Х’юлетт-Пакард Ю.Ей" на суму 368,5 млн грн на запуск системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

Тоді МНС відхилило значно дешевшу пропозицію ТОВ "БМС Консалтинг" на суму 240 млн грн. У міністерстві пояснили, що не влаштували конкурсні торги через необхідність дотриматися термінів до Євро-2012.

Другий епізод стосується липня 2012 року. Тоді МНС замість державного "Одеського припортового заводу" уклало угоди з офшорною фірмою "РБС (Європа) лтд" на постачання на Кубу мінерального добрива карбамід і поліетиленових мішків для його пакування на суму 7,75 млн доларів.

Карбамід придбали для постачання Кубі у якості гуманітарної допомоги на виконання указу колишнього президента Віктора Януковича.

За даними "Наших Грошей", "РБС (Європа) лтд" заснували в квітні 2011 року зі статутним капіталом 100 фунтів стерлінгів. Її засновник - офшорна компанія Alpha capital management Ltd. з британського офшору Ангуіла (Ангілья) на Антільських островах.

Ціцак все життя працював на державній службі, але при цьому минулого року задекларував будинок на 480 "квадратів", два авто, квадроцикл та байк Harley-Davidson.

Згідно з біографічною довідкою, офіційна кар’єра Олега Ціцака почалася на Закарпатті в лютому 1995 року на посаді податкового інспектора в Ужгороді.

Два роки він працював у податковій, 14 років в судовій системі Закарпаття та 2 роки військовим прокурором.

Довідка надана проектом "Марлін"

У травні 2013 року Олег Ціцак став офіційним помічником-консультантом народного депутата Віктора Балоги, при якому раніше працював в МНС.

Після консультацій нардепа в травні 2015 року Олег Ціцак став прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України.

В серпні 2017 року Олег Ціцак був призначений військовим прокурором сил Антитерористичної операції.

На днях Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що якщо військовий прокурор АТО не дасть підозр – вилетить.

Як відомо, новий військовий прокурор сил АТО не служив та прославився п'яним водінням.

Марія Думанська, для УП