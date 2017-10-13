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Україна веде переговори з РФ про звільнення викрадених прикордонників

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 11:30

Зараз між Україною і Росією відбувається діалог щодо обставин потрапляння сумських прикордонників до РФ і шляхів їх повернення на батьківщину.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

"Зараз ми намагаємось активізувати діалог з росіянами, щоб вони нам надали вичерпну інформацію про те, що відбулося на кордоні в той день (3 жовтня - ред.) і за яких обставин наші прикордонники потрапили до Російської Федерації", - розповів він.

Також, як пише сайт "112 Україна", Слободян в інтерв'ю повідомив, що Росія може спробувати обміняти українців на двох російських прикордонників, що раніше були затримані на Херсонщині.

"Один з листів, який ми нещодавно отримали від росіян, свідчить про те, що вони ніби готові до діалогу, натякнули на дзеркальні заходи з нашого боку. Може, дійсно, будуть намагатися ініціювати обмін наших військовослужбовців на двох російських прикордонників, яких ми затримали на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом кілька місяців тому", - сказав Слободян.

На його думку, повернути українців додому буде непросто і це потребуватиме певного часу.

Як повідомлялося, 4 жовтня Державна прикордонна служба України заявила про зникнення двох прикордонників під час моніторингу кордону на Сумщині.

Пізніше того ж дня російська сторона офіційно заявила, що 3 жовтня затримала їх.

9 жовтня з'явилась інформація, що російський суд заарештував прикордонників на 2 місяці за "незаконний перетин кордону" і "злісну непокору працівникам правоохоронного органу".

У Держприкордонслужбі України заявляють, що українські прикордонники були захоплені в полон під час традиційної консультативно-представницької зустрічі з колегами з РФ "безпосередньо на кордоні" двох держав.

Як відомо, 30 червня українські прикордонники затримали 2 колег з Росії на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом у Херсонській області.

Євген Кізілов, УП

Теми: Прикордонна службаРосія
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