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Матіос: 150 км кордону з Угорщиною не контролюються

Субота, 14 жовтня 2017, 03:41
Матіос: 150 км кордону з Угорщиною не контролюються

150 кілометрів українського кордону з Угорщиною є приватними і являють собою звичайні земельні ділянки.

Про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі "112 Україна".

За словами Матіоса, ділянка кордону з Угорщиною на Закарпатті фактично знаходиться в приватних руках, а прикордонники не мають повноцінного доступу до нього.

"Так, фактично 150 км – це земельні ділянки, які 2 га селищна рада наділила місцевих жителів. Після цього вони були закумульовані в окремо взятих руках, вибудована комунікація і там кластери взагалі "гуляйполівських" часів. Коли барон, кажуть у циган, хтось каже староста або старший на території керує осередком цих людей, які екзальтовано дивляться на руку "дающу" їм", - заявив він.

Як стверджує Матіос, про це він має намір доповісти генпрокурору Юрію Луценку.

"Я наполягаю, мені доручив генпрокурор, я завтра буду доповідати йому цю ситуацію. Я вважаю, що так не може бути, так не може тривати", - розповів Матіос.

Як відомо, Закарпаття є одним із найпроблемніших регіонів по частині контрабанди.

Як повідомлялося, в Будапешті під посольством України організували акцію "Самовизначення для Закарпаття". У МЗС України висловили протест у зв'язку з акцією, заявивши, що "Будапешт відверто заграється".

"Українська правда" у Threads

Теми: кордонЗакарпаттяУгорщинаМатіос
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