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Порошенко привітав Курца з перемогою на виборах в Австрії

Понеділок, 16 жовтня 2017, 00:46

Президент України Петро Порошенко переконаний, що консолідований ЄС і мир на континенті будуть важливими для нового уряду Австрії, який очолить Себастьян Курц.

Про це йдеться у привітанні Курца з перемогою на виборах, опублікованому на сторінці президента України в facebook.

"Перемога Себастіана Курца та Народної партії в Австрії - це перемога людини, яка неодноразово бувала в Україні і яка добре знає українську тему. Це також перемога переконаного європейця, який знає важливість консолідованого ЄС для миру на континенті", - заявив Порошенко.

"Розуміючи, що попереду у канцлера Курца тривалі коаліційні переговори, тим не менше, переконаний: Єдина Європа, європейські цінності будуть важливими для нового уряду", - додав він.

Як повідомлялося, на дострокових парламентських виборах в Австрії, згідно із прогнозами екзит-полів, перемагає "Австрійська народна партія" (ÖVP), яку очолює Себастьян Курц, однак не набирає абсолютної більшості.

Прогнозується, що при формування урядової коаліції Курц віддасть перевагу ультраправій "Партії свободи" (FPÖ), яка може стати другою найбільшою партією у парламенті.

Нагадаємо, вибори в нижню палату австрійського парламенту були призначені на 15 жовтня достроково, тому що в травні поточного року розпалася урядова коаліція у складі "Соціал-демократичної партії" та "Австрійської народної партії".

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Теми: АвстріявибориПорошенко
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