Жертвами теракту в Сомалі стали понад 270 осіб
Не менше 276 осіб загинули в результаті теракту в столиці Сомалі - Могадішо.
Про це пише DW.com.
Як повідомила влада країни, понад 300 осіб отримали поранення. Велика частина жертв - місцеві жителі, серед загиблих є також кілька військових.
За даними поліції, виконавцем атаки став терорист-смертник. Він знаходився за кермом вантажівки, який спочатку протаранив інші автомобілі і мотоцикли, після чого виїхав на перехрестя в центрі міста.
Там водій привів у дію вибуховий пристрій, в результаті чого кілька будівель навколо були повністю або частково зруйновані.
Як передають інформагентства з посиланням на очевидців, напад стався неподалік від одного з готелів в столичному районі Мадіна, де часто зупиняються члени уряду і журналісти.
За однією з версій, злочинець, можливо, планував вчинити напад саме на цей готель, проте не доїхав до нього.
Цей теракт - найкривавіший напад за участю смертника в Сомалі за останні роки. Відповідальність за подію поки не взяло на себе жодне з терористичних угруповань, що діють у регіоні.
Президент країни Мохаммед Абдуллахі Мохамед оголосив три дні жалоби і закликав сомалійців відгукнутися на заклики лікарень про донорство крові для поранених.