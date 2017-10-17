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Над Києвом протягом дня глушили дрони

Вівторок, 17 жовтня 2017, 20:17

Над Києвом протягом дня працює машина радіоелектронної боротьби, через неї виникають проблеми у людей, які займаються дронами, бо збивається сигнал і прилади не можуть летіти.

Про це повідомляє кореспондент УП.

Цю інформацію підтвердив директор українського авторизованого магазину DJI Тарас Трояк.

"Так, це правда", - розповів він.

Трояк додав, що протягом дня було щонайменше 20 звернень від власників безпілотників.

Кореспондент УП зазначає, що робота машини радіоелектронної боротьби може бути пов'язана з акціями під Верховною радою. Водночас, за його інформацією, кілька дронів все таки літали упродовж дня над мітингом.

Як відомо, 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміну виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Пізніше мітингувальники встановили кілька наметів перед Верховною Радою.

Українська правда

 

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Теми: безпілотникимітингиакції
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