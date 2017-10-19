"Самопоміч" позбулася депутата

Фракція партії "Самопоміч" виключила зі свого складу депутата Наталю Веселову.

Цю заяву оголосив з трибуни парламенту спікер Андрій Парубій.

"Повідомляю про виключення зі складу фракції "Самопоміч" Наталії Веселової", - зазначив Парубій.

Після виключення Веселової чисельність "Самопомочі" в парламенті становить 25 депутатів (мінімально необхідну кількість нардепів у фракції/групи в Раді восьмого скликання - 19).

Як відомо, раніше фракція "Самопоміч" вирішила виключити із фракції Веселову через те, що вона проголосувала в Раді за законопроект, внесений президентом Петром Порошенком, про продовження дії особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

В партії пояснили, що підставою для виключення було вчинення дій, які ганьблять репутацію фракції і політичної партії "Самопоміч", зокрема, це ініціювання законопроектів, які заперечують окупацію всупереч позиції фракції"

Українська правда