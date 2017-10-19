Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Самопоміч" позбулася депутата

Четвер, 19 жовтня 2017, 11:26

Фракція партії "Самопоміч" виключила зі свого складу депутата Наталю Веселову.

Цю заяву оголосив з трибуни парламенту спікер Андрій Парубій.

"Повідомляю про виключення зі складу фракції "Самопоміч" Наталії Веселової", - зазначив Парубій.

Після виключення Веселової чисельність "Самопомочі" в парламенті становить 25 депутатів (мінімально необхідну кількість нардепів у фракції/групи в Раді восьмого скликання - 19).

 

Як відомо, раніше фракція "Самопоміч" вирішила виключити із фракції Веселову через те, що вона проголосувала в Раді за законопроект, внесений президентом Петром Порошенком, про продовження дії особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.  

В партії пояснили, що підставою для виключення було вчинення дій, які ганьблять репутацію фракції і політичної партії "Самопоміч", зокрема, це ініціювання законопроектів, які заперечують окупацію всупереч позиції фракції"

Українська правда

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Останні новини
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
Усі новини...
Реклама: