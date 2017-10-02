Хроніка 2 жовтня. Росія затримала журналіста Сущенка, а Янукович став царем

Найцікавіше: 2008. Ющенко відібрав літак у Тимошенко 2010. КСУ повернув Конституцію 1996 року 2015. "Нормандська четвірка" зустрілася у Парижі 2016. У Москві затримали журналіста Сущенка за "шпигунство"

2002, середа

– "Наша Україна" вимагає дострокових парламентських і президентських виборів. У блоку обурені, що коаліцію зусиллями влади створюють інші партії, хоча на парламентських виборах лідирували саме "нашоукраїнці".

2003, четвер

– Новим керівником Державного управління справами (у народі – "ДУСя") став екс-голова правління "Нафтогазу" Ігор Бакай. До свого призначення він очолював Держкомітет з водного господарства, але було зрозуміло, що ця посада для нього – тимчасова.

2004, субота

– За тиждень після "яєчної атаки" на Віктора Януковича МВС заявило про нові речові докази: металеву кульку і камінчик діаметрами 1 і 5 сантиметрів. Нібито їх могло бути використано для нападу на прем’єра. Атакувати його збиралися за допомогою "метального саморобного пристрою" – тобто рогатки.

2006, понеділок

– Робоча група, яка працює над угодою про створення коаліції національної єдності, завершила свою роботу. Проте це не кінець. Розбіжності залишились, і лідери партій мають ще домовлятися.

– У Харкові сім депутатів оголосили голодування з вимогою до президента відправити у відставку голову Харківської ОДА Арсена Авакова. Вони нагадали, що в червні депутати облради висловили Авакову недовіру.

– За підозрою в організації вбивств у Криму затримали та відвезли до Києва місцевого депутата з блоку "За Януковича!" Олександра Мельника, відомого в кримінальних колах як "Меля".

Проте заарештувати його завадила Генпрокуратура. Мельник, який на той час був тіньовим керівником Криму, повернувся на півострів.

2007, вівторок

– Відбулися позачергові парламентські вибори. У парламент пройшли Партія регіонів, БЮТ, НУНС, Комуністична партія та Блок Литвина. Соціалісти прогнозовано не подолали 3-відсотковий бар’єр.

Наступне питання – якою буде коаліція. Уже зрозуміло, що для її створення достатньо "нашоукраїнців" та "бютівців". Проте Юлія Тимошенко не виключає приєднання Литвина, бо в іншому разі для ухвалення рішень доведеться збирати майже всіх нардепів.

Про наміри сформувати коаліцію заявляють і в Партії регіонів, проте не уточнюють, з ким.

2008, четвер

– В аеропорту "Бориспіль" відбувся інцидент, що яскраво характеризує відносини між прем’єром Тимошенко та президентом Ющенком.

О 9:30 Ющенко вилетів до Львова. Через 20 хвилин літак повернувся у Бориспіль через технічну несправність. Тоді президентська команда забрала літак, на якому прем’єр Тимошенко мала о 10:30 вилетіти до Москви для зустрічі з прем’єром Путіним у газових справах.

Обуреній Тимошенко не залишилося нічого іншого, як орендувати чартер.

У Москві Тимошенко та Путін погодили міжурядовий меморандум про співпрацю в газовій сфері. Він передбачає поетапний перехід на ринкові ціни постачань російського газу в Україну і тарифів на його транзит до Європи.

2009, п’ятниця

– Суд заборонив недобросовісну рекламу проти прем'єра Тимошенко, проте в Маріуполі все ж таки знайшли вихід. У місті з'явилися білборди з варіаціями на тему прем’єрського гасла "Вона працює".

Наприклад: "Народ працює на бюджет, вона його розтринькує". Поруч із цими гаслами розміщено справжню рекламу тирси.

А президент Віктор Ющенко тим часом підозрює, що з таким прем’єром Україні загрожує диктатура.

"Поганою традицією в останніх заявах і діях прем’єр-міністра стає обіцянка добиватися свого будь-що – незважаючи на рішення судів, пряму законодавчу заборону, міркування національного інтересу", – заявив він.

2010, п’ятниця

– Україна прокинулась іншою, але мало хто це помітив. 1 жовтня Конституційний суд створив фундамент для диктатури і скасував політреформу 2004 року. Конституція 1996 року знову набула чинності, а разом з нею – і президентсько-парламентська форма правління замість парламентсько-президентської. Після цього президент Янукович заявив про необхідність подальших змін у Конституції.

2012, вівторок

– Верховна Рада ухвалила низку резонансних рішень.

Депутати скасували голосування за закон "про наклеп", який викликав обурення суспільства та ЗМІ.

Також парламент дозволив іноземцям та підприємствам з іноземним капіталом купувати землю несільськогосподарського призначення.

Нарешті, нардепи створили Єдиний державний демографічний реєстр, який у майбутньому дозволить впровадити електроні паспорти для українців.

2013, середа

– Депутати Київради святкують перемогу. Київський апеляційний адмінсуд залишив без змін рішення Окружного адмінсуду Києва, який визнав їхні повноваження. Депутати зібралися на сесію та ухвалили зміни до бюджету.

А опозиція вирішила більше не мітингувати під Київрадою, термін повноважень якої сплив ще в червні. Глава фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк пояснив, що опозиціонери добиватимуться проведення виборів у Києві через Верховну Раду.

2014, четвер

– ПАРЄ визнала, що Росія надіслала в Україну регулярні війська.

"Росія забезпечує підтримку озброєним повстанцям на сході України, включаючи пряме військове втручання в конфлікт", – йдеться в резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи.

– Один український військовий загинув та 18 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. А в центрі Донецька загинув представник Червоного Хреста, який перебував всередині будинка, у який влучив снаряд.

Тим часом російський "Перший канал" показав сюжет, у якому терористи "ДНР" стріляють з гранатомета в бік українських військових з вікна житлового будинка, а потім тікають, бо ті можуть вдарити у відповідь.

– Росія порушила справи проти міністра оборони України Валерія Гелетея, глави генштабу Віктора Муженка, комбрига 25-ї бригади Олега Мікаса і керівників 93-ї бригади Збройних Сил України.

Їх звинувачують в "організації вбивств, застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни та геноциді". Гелетея та Муженка оголосили в розшук.

2015, п’ятниця

–У Парижі відбулися переговори в Нормандському форматі за участі Порошенка, Путіна, Меркель та Олланда.

Після зустрічі Петро Порошенко розповів про домовленість відвести легке озброєння, а також про те, що ОБСЄ має отримати доступ на всю окуповану територію Донбасу.

Франсуа Олланд повідомив, що, за домовленостями, вибори на Донбасі мають відбутися за українським законодавством, а кандидати повинні отримати тимчасовий імунітет. Ангела Меркель впевнена, що погляди Росії та України надзвичайно сблизились під час переговорів.

А українські користувачі соцмереж почали розповсюджувати відзняте Олландом відео, де Порошенко та Путін тиснуть руки один одному.

2016, неділя

– Стало відомо про те, що 30 вересня в Москві затримали та помістили до СІЗО "Лефортово" спеціального кореспондента інформаційного агентства "Укрінформ" Романа Сущенка. Його звинувачують у шпигунстві. ФСБ РФ заявляє, що затриманий український журналіст є співробітником головного управління розвідки Міноборони України. В "Укрінформі" це називають спланованою провокацією.

Сущенко працює в "Укрінформі" з 2002 року. У 2010-му став власним кореспондентом видання у Франції. До Москви прилетів у приватних справах.

– Глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що повернеться до Грузії, щоб захистити результати виборів, які відбудуться 8 жовтня. Саме це Саакашвілі пообіцяв прихильникам своєї партії "Єдиний національний рух" під час перебування у Нью-Йорку.

Рустем Халілов, для УП