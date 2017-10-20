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Захист Зайцевої звинувачує у ДТП "Туарег"

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 16:30

Адвокат харківської "лихачки" Олени Зайцевої Юлія Козир заявляє, що винуватцем смертельної ДТП є автомобіль Volkswagen Touareg, з яким перед наїздом на людей зіткнувся Lexus Зайцевої.

Про це вона заявила у п'ятницю на засіданні суду в Харкові, де обирається запобіжний захід для її підзахисної.

За словами Козир, численні відео з камер спостереження свідчать, що саме "Туарег" врізався у "Лексус", а не навпаки. Крім того, стверджує юрист, Volkswagen почав рух на перехресті на жовтий сигнал світлофора.

Також, каже адвокат, перед початком руху "Туарег" стояв перед світлофором, перетнувши стоп-лінію, що є порушенням.

"З цього приводу питання: чому сьогодні на лаві підсудних перебуває Зайцева Олена", - поставила вона риторичне питання.

Козир запропонувала дочекатися висновків судової авто-технічної експертизи, яка покаже, яка з двох машин порушила правила дорожнього руху.

Як відомо, увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло, вилетів на тротуар, та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, донька харківського бізнесмена і зведена сестра екс-заступника прокурора Черкаської області часів Пшонки Дмитра Зайцева, який був на посаді в 2013 році.

Невдовзі з'явилося відео ДТП. На ньому добре видно, як Volkswagen Touareg почав рух від світлофора одночасно з іншими машинами на невеликій швидкості. Коли він доїхав до середини перехрестя, його передню частину вдарив Lexus, який швидко мчав перпендикулярною вулицею.

На засіданні суду сторона обвинувачення заявила, що аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

Народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що Зайцеву вже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості. 

Згодом він заявив, що водій Lexus Олена Зайцева брала участь у перегонах по нічному Харкову, коли сталася аварія.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПХарківсудскандал
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