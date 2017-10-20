У "Волі народу" кажуть, що самі попросили Литвина піти

У депутатській групі "Воля народу" стався конфлікт, і керівництво групи попросило Володимира Литвина піти.

Про це "Українській правді" повідомили джерела у "Волі народу".

Водночас співрозмовники не уточнили, який саме конфлікт стався.

"Українська правда" звернулась за коментарем до помічника Володимира Литвина Юрія.

Той відповів, що сам коментувати ситуацію неспроможний, бо не володіє інформацією, а зв’язок з депутатом матиме лише в понеділок.

Раніше народний депутат Володимир Литвин заявив про вихід із депутатської групи "Воля народу", не пояснивши причини такого кроку.

Станом на 20 жовтня група "Воля народу", яку після смерті Ігоря Єремєєва очолює Ярослав Москаленко, складалася з 19 депутатів, включаючи Литвина.

Кількість осіб у депутатській групі не може бути меншою, ніж кількість осіб у найменшій фракції, що сформована протягом першої сесії. На даний момент, найменші фракції – 20 осіб (саме стільки у фракціях "Батьківщини" та "Радикальної партії Олега Ляшка").

Депутатську фракцію чи групу, склад якої став меншим від мінімальної кількості її членів, за 15 днів після офіційного оголошення спікер має розпустити.

Раніше голова депутатської групи "Воля народу" Ярослав Москаленко визнав, що шукати людей до фракції допомагає влада.

Українська правда