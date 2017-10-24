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Порошенко вступився за скандальний Театр на Подолі

Вівторок, 24 жовтня 2017, 11:38

Президент Петро Порошенко назвав "зрадофілами" людей, які критикують архітектуру Театру на Подолі в Києві, побудованого на гроші корпорації Roshen.

Про це він заявив у вівторок на засіданні Ради регіонального розвитку в Києві.

"Запускаються заводи, фабрики, виробництва, і навіть подекуди театри гостинно відчиняють двері для шанувальників прекрасного… І тим більше, що побудовані (зокрема Театр на Подолі – ред.) без участі бюджету", - похвалився він успіхами влади.

Але, зауважив Порошенко, в державі є "зрадофіли", яким постійно щось не подобається.

"Їм і тризуб над Кремлем постав, а вони скажуть, що криво стоїть… І дороги їм криві, і мости короткі, і театри в історичний пейзаж не вписуються, і ремонти пересуватися заважають, і заводи не те випускають…", - обурюється президент.

Як відомо, восени 2016 року киян обурив фасад нової будівлі Київського драматичного театру (так званого Театру на Подолі), зведеного на Андріївському узвозі.

Кондитерська корпорація "Рошен" виділила на цю реконструкцію 165 мільйонів гривень.

29 листопада 2016 року  фасад нової будівлі театру відкрили. 

26 вересня прес-служба корпорації Roshen повідомила, що проектна документація з реконструкції Театру на Подолі отримала позитивний висновок Української державної будівельної експертизи.

29 вересня Держархбудінспекція України прийняла в експлуатацію скандальну будівлю Театру на Подолі.

А 9 жовтня у столиці відбулося офіційне відкриття скандального "Театру на Подолі". 

Після цього мер забув про свою обіцянку не вводити театр в експлуатацію без згоди громади і сказав, що суперечки щодо Театру на Подолі припиняться, коли почнуться вистави.

Євген Кізілов, УП

Теми: ПорошенкоКиїв
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