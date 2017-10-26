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Лікарі про Мосійчука: Стан важкий, чекає на нову операцію

Четвер, 26 жовтня 2017, 10:48
Лікарі про Мосійчука: Стан важкий, чекає на нову операцію

Постраждалий від вибуху в Києві нардеп Ігор Мосійчук перебуває у важкому стані, за два тижні йому зроблять ще одну операцію.

Про це повідомив журналістам у середу завідуючий стаціонарним відділенням клініки "Борис", де проходить лікування Мосійчук, Ігор Конівець.

"Стан важкий, до середнього ще далеко… Сьогодні вночі закінчилося оперативне втручання, яке тривало приблизно до 3 годин. Дуже було багато уламків, які ми видалили", - розповів він.

Лікар розповів, що ще, окрім видалення уламків, робили під час операції.

"Стабілізували кістку (правої руки - ред.) - направили кінці стрижнем, бо зараз оперувати і відновлювати її неможна, поки є бактеріальна інфекція. Десь, мабуть, через 2 тижні буде ще одна операція з відновлення цієї кістки", - розповів він.

За словами лікаря, зараз депутат перебуває у палаті інтенсивної терапії.

"Внутрішні органи залишились більш-менш, найбільше постраждали кінцівки – верхня, нижня, м'які тканини, перелом кістки праворуч відкритий, дуже велика рана правого стегна, дуже багато уламків у нижній кінцівці, як ліворуч, так і праворуч", - повідомив Конівець.

Крім того, за його словами, уламки є також у м'яких тканинах потилиці.

Лікар наголосив, що більша частина ран на тілі нардепа розташована у нижній частині тулуба. Вони мають характер "розтрощенності".

Він не зміг впевнено сказати, чи лишається загроза життю Мосійчука. Але зауважив, що наразі фактів, які б свідчили про можливу смерть депутата немає.

Конівець зазначив, що реабілітація після таких пошкоджень, якщо все піде добре, може тривати до 2-3 тижнів.

За його словами, наразі до палати Мосійчука нікого не пускають.

За даними поліції, 25 жовтня близько 22-ї вечора стався вибух по вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва. У ньому постраждав нардеп Ігор Мосійчук та ще четверо осіб, серед яких політолог Віталій Бала. Один з постраждалих, охоронець депутата Руслан Кушнір, дорогою до лікарні помер.

За даними СБУ, підірвали мопед поблизу місця пересування депутата – і внаслідок цього загинули двоє чоловіків.

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Євген Кізілов, УП

Теми: Мосійчукнадзвичайна подіяКиїв
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