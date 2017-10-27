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ГПУ знайшла на клумбі $105 тисяч під час обшуку у справі вінницької митниці

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 12:20

Печерський райсуд Києва наклав арешт на 105 тисяч доларів, знайдених співробітниками Генпрокуратури під час обшуків у справі про зловживання керівництва Вінницької митниці.

Таке рішення суд виніс 18 жовтня.

Повідомляється, що з червня 2017 року ГПУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002183 за ознаками кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 209 (відмивання коштів), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) КК України.

За даними слідства, службовці Вінницької митниці ДФС з метою отримання хабарів сприяли ввезенню в Україну товарів за заниженою вартістю.

Відзначається, що тимчасово непрацюючий чоловік за вказівкою начальника Вінницької митниці або його заступників щомісяця отримував від посередників різних комерційних структур гроші за безперешкодне митне оформлення товарів на Вінницькій митниці.

Отримані кошти він зберігав у свого брата, після чого керівництво митниці ці кошти розподіляло між собою.

5 жовтня на підставі ухвали слідчого судді правоохоронці провели обшук за місцем проживання брата чоловіка, який збирав хабарі.

Під час цього слідчі побачили, що з балкону сусідньої квартири, у якій проживає дружина брата чоловіка, що збирав гроші на митниці, невідома особа викидала речі та пакети на вулицю.

Правоохоронці оглянули клумбу, на яку скидали речі, і виявили там гроші у конвертах із написами, які були перев'язані резинками, та телефони.

"Загалом у вказаному пакеті виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 104 860 доларів", - йдеться в матеріалах суду.

Суддя визнав кошти і телефони речовими доказами і наклав на них арешт.

 Як відомо, 7 жовня Служба безпеки України задокументувала причетність керівника і заступників Вінницької митниці до систематичного збору хабарів за оформлення товарів без повної сплати податків.

"Українська правда" у Threads

Теми: Вінницька областьмитницяГенпрокуратурасуд
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