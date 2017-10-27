У ДТП в Польщі загинув українець, ще трьох поранено
У Польщі сталася ДТП, в який постраждали троє українців, ще один загинув.
Про це "Українській правді" повідомив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.
"26 жовтня в Сілезькому воєводстві Республіки Польща сталася ДТП, в результаті якої загинув громадянин України та троє українців одержали травми різного ступеня складності", – розповів Кирилич.
Він також зазначив, що особи постраждалих уже встановлено.
"Причини та обставини цієї трагедії розслідує місцева поліція", – пояснив речник Департаменту консульської служб.
За словами Кирилича, консульство надає необхідну консульсько-правову допомогу родичам постраждалих.
Раніше у Facebook-спільноті dtp.kiev.ua повідомляли, що на 11-й національній дорозі поблизу Глівіце автобус Фольксваген на заокругленні дороги на високій швидкості врізався у лісовоз.
За інформацією ЗМІ, у ДТП загинули двоє українців, поранення отримали п’ятеро.
Водночас Василь Кирилич у коментарі УП зазначив, що це не відповідає офіційній інформації консульства.
Софія Лукашова, для УП