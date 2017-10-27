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У ДТП в Польщі загинув українець, ще трьох поранено

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 17:01

У Польщі сталася ДТП, в який постраждали троє українців, ще один загинув.

Про це "Українській правді" повідомив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

"26 жовтня в Сілезькому воєводстві Республіки Польща сталася ДТП, в результаті якої загинув громадянин України та троє українців одержали травми різного ступеня складності", – розповів Кирилич.

Він також зазначив, що особи постраждалих уже встановлено.

"Причини та обставини цієї трагедії розслідує місцева поліція", – пояснив речник Департаменту консульської служб.

За словами Кирилича, консульство надає необхідну консульсько-правову допомогу родичам постраждалих.

Раніше у Facebook-спільноті dtp.kiev.ua повідомляли, що на 11-й національній дорозі поблизу Глівіце автобус Фольксваген на заокругленні дороги на високій швидкості врізався у лісовоз.

За інформацією ЗМІ, у ДТП загинули двоє українців, поранення отримали п’ятеро.

Водночас Василь Кирилич у коментарі УП зазначив, що це не відповідає офіційній інформації консульства.

Софія Лукашова, для УП

Теми: ДТППольща
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