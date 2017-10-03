IRI: Тільки 18% українців вважають, що країна рухається у вірному напрямку

Всього 18% українців вважають, що країна рухається у вірному напрямку.

Про це свідчать результати опитування, оприлюдненого в понеділок "Міжнародним республіканським інститутом" (International Republican Institute's (IRI), передає "Голос Америки".

Згідно з результатами опитування, частка українців, які відчувають, що країна рухається у вірному напрямку збільшилася на 5% в порівнянні з квітнем 2017 року, і в червні склала 18%.

При цьому, ймовірно, частина українців бачить більше підстав для оптимізму на місцевому рівні. Так, згідно з опитуванням, 55% жителів Дніпра вважають, що їхнє місто рухається в правильному напрямку.

44% опитаних також зазначили, що мають "теплі" почуття по відношенню до Європейського Союзу - це найбільша кількість, зареєстрована IRI з травня 2013 року.

58% українців мають позитивні почуття щодо Польщі, 50% - щодо Литви, і 49% - щодо Німеччини.