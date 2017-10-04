Пучдемон: Каталонія оголосить незалежність за кілька днів

Президент Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що Каталонія оголосить незалежність упродовж декількох днів.

Про це повідомляє BBC.

Таку заяву президент Каталонії зробив незадовго до промови короля Іспанії Філіпа VI.

На питання, що він буде робити, якщо іспанський уряд втрутиться, щоб взяти під контроль уряд Каталонії, Пучдемон сказав, що це буде "помилка, яка змінить все".

За його словами, наразі між урядом в Мадриді і його адміністрацією відсутні контакти.

Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії.

За словами каталонської влади, близько 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії.

2 жовтня, одразу після підрахунку результатів голосування, Пучдемон заявив, що в найближчі дні направить результати референдуму до каталонського парламенту, де вирішиться питання суверенітету країни.

Як повідомлялось, у телевізійному зверненні до нації король Іспанії Філіп VI назвав референдум в Каталонії незаконним і закликав до єдності країни.

У Єврокомісії заявили, що, відповідно до Конституції Іспанії, проведений референдум у Каталонії - незаконний. І нагадали, що Каталонія опиниться за межами ЄС, якщо вийде зі складу Іспанії.

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