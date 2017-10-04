Проплачена РФ реклама в Facebook була націлена на ключові для Трампа штати - CNN

Ряд пов'язаних з РФ рекламних оголошень в Facebook, були зорієнтовані на Мічиган і Вісконсин, два штати, які мали вирішальне значення для перемоги Дональда Трампа на виборах президента США.

Про це, посилаючись на джерела, які безпосередньо знають ситуацію, повідомляє CNN.

Спрямування російських оголошень на ключові демографічні групи в районах штатів, які виявилися ключовими, було добре продуманим, стверджують джерела.

В оголошеннях була використана серія повідомлень, націлених на розкол, включаючи пропаганду антимусульманських настроїв.

Досі було невідомо, на які саме регіони країни були націлені оголошення РФ в facebook. І хоча одне з джерел повідомило, що велика кількість оголошень з'явилася в штатах які не відносилися до тих, що вагаються, деякі з них явно були спрямовані на розгойдування громадської думки у спірних темах.

Але Мічиган став штатом, що вагався найбільше, - тут Трамп обійшов кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон приблизно на 10 700 голосів з майже 4,8 мільйона бюлетенів. Вісконсін також був одним з найнапруженіших штатів, тут Трамп отримав всього на 22 700 голосів більше за суперницю.

Обидва шатати, в яких Трамп отримав перевагу менше 1%, були ключовими для його перемоги на виборах.

Як уточнює CNN, джерела не вказали, коли саме в 2016 році оголошення поширювалися в Мічигані і Вісконсині.

Але акцент на Мічигані і Вісконсині додає доказів того, що російська група, пов'язана з цим, застосовувала широкий спектр тактик, потенційно спрямованих на втручання у вибори.

Раніше, в Facebook заявили, що протягом двох років, акаунти, які діяли з Росії, купували і поширювали в соцмережі рекламі. Акаунти діяли і під час президентських виборів в США.

Копії 3000 проплачених Росією рекламних оголошень в понеділок були передані Конгресу.

Раніше повідомлялося, що разом з копіями цих повідомлень Facebook надасть інформацію про те, на яких користувачів вони були націлені, а також спосіб оплати, який використовується російськими агентами.