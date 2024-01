В Україні стали рідше карати за напади на журналістів

Нападників на журналістів стали рідше притягувати до відповідальності, при цьому призначені за напади покарання неспівмірні з самими злочинами.

Про це повідомляє Національна спілка журналістів України.

"Лише незначна частина справ, порушених за статтею про перешкоджання журналістській діяльності, доходить до суду. А навіть якщо суд виносить вирок – покарання для зловмисників – неспівмірне з самим злочином", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними Прокуратури щодо розслідування злочинів проти журналістів, у 2015 році до суду було доведено 15 справ, у 2016 році – 12, а в 2017 – лише 3.

"Це близько 7 відсотків від порушених проваджень", – сказав секретар НСЖУ Валерій Макеєв.

Він також навів приклад, коли за побиття редактора однієї з газет дерев’яною битою винний отримав лише покарання у вигляді штрафу в кількасот гривень, при цьому слідство тривало 2 роки.

За даними НСЖУ, з початку року сталося близько півсотні випадків фізичної агресії щодо журналістів.

75 "incidents of physical aggression" against journalists (53 men, 22 women) in Ukraine in 2017, according to National Union of Journalists. pic.twitter.com/QeoI6MtdQG