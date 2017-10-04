Бойовики ОРЛО відновили заборонений спосіб розвідки – СЦКК

Терористи ОРЛО знову почали застосувати безпілотні літальні апарати, що порушує Мінські домовленості.

Про це повідомляє у Facebook українська сторона Спільного центру з координації та контролю.

"Протягом 3 жовтня поточного року підрозділами Збройних сил України уздовж лінії розмежування зафіксовано польоти 5 БПЛА, які були запущені з територій ОРЛО", - розповідають в СЦКК.

За спостереженнями центру, характер застосування безпілотників свідчить про те, що їх використовують не тільки для розвідки позицій ЗСУ, а й інших військових об’єктів в глибині території України.

"Українська сторона СЦКК заявляє, що дані факти свідчать про провокаційні дії з боку НЗФ ОРЛО щодо створення передумов для подальшого загострення конфлікту на Сході країни", - йдеться в заяві.

Українська правда