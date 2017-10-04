Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики ОРЛО відновили заборонений спосіб розвідки – СЦКК

Середа, 4 жовтня 2017, 15:13

Терористи ОРЛО знову почали застосувати безпілотні літальні апарати, що порушує Мінські домовленості.

Про це повідомляє у Facebook українська сторона Спільного центру з координації та контролю.

"Протягом 3 жовтня поточного року підрозділами Збройних сил України уздовж лінії розмежування зафіксовано польоти 5 БПЛА, які були запущені з територій ОРЛО", - розповідають в СЦКК.

За спостереженнями центру, характер застосування безпілотників свідчить про те, що їх використовують не тільки для розвідки позицій ЗСУ, а й інших військових об’єктів в глибині території України.

"Українська сторона СЦКК заявляє, що дані факти свідчать про провокаційні дії з боку НЗФ ОРЛО щодо створення передумов для подальшого загострення конфлікту на Сході країни", - йдеться в заяві.

Українська правда

Теми: ДонбасАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
Усі новини...
Реклама: