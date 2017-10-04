В анексованому Криму різко зросла смертність

В Автономній Республіці Крим зросла кількість смертей після окупації півострова Росією.

Про це свідчать дані з Федеральної служби державної статистики РФ.

Згідно зі статистикою, починаючи з 2007 року смертність в Криму поступово зменшувалася. Так, кількість померлих в 2007 році становила 31253 осіб, а вже в 2013 - 27 тисяч.

За три роки окупації Криму, смертність на півострові зросла майже на дві тисячі на рік.

Що стосується природного приросту населення, то поліпшення цього показника почалося ще в 2005 році, коли спад становив трохи більше 13 тисяч осіб на рік. До 2013 вона зменшилася вже до 2974 людини.

Починаючи з 2014 року спад населення прискорився і в 2016 склала вже 6029 осіб на рік.

Про проблему зростання смертності в Криму також говорилося в матеріалі, опублікованому газетою "Независимая".

"За чотири роки кількість надлишково померлих в Республіці Крим (РК) в порівнянні з рівнем 2013 року перевищило 9,4 тис. осіб. Це ті, хто зараз повинні були бути живими. Для порівняння: військові втрати в Донецьку, Луганську і на південному сході України за цей час склали близько 10 тис. осіб", - зазначає автор, доктор медичних наук Ігор Гундаров.

За словами Гундарова, медичні фактори ризику (куріння, ожиріння, підвищений холестерин крові, артеріальна гіпертензія, зловживання алкоголем) не можуть бути причиною того, що сталося, так як їхній ефект накопичується роками і миттєво не змінюється.

При цьому автор матеріалу висуває свою теорію - виникнення незгоди між свідомістю і підсвідомістю, названу Гундаровим "синдромом НДР".

"Прикладом дисонансу служить ситуація в НДР після возз'єднання з ФРН. Свідомість східних німців вітала злам Берлінської стіни, тоді як підсвідомість наповнювалося розчаруванням і озлобленістю. В результаті розвинулася фрустрація зі зростанням злочинності, смертності, спадом народжуваності", - говорить доктор наук.

На підтвердження своєї теорії автор навів статистику, що свідчить про зростання злочинності, здебільшого, через безробіття.

Софія Лукашова для УП