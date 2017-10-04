Координатор гуманітарної підгрупи ТКГ відвідає ОРЛО – Оліфер

Координатор гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Тоні Фріш планує відвідати ОРЛО.

Про це повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Україна і ОБСЄ наполягають на тому, щоб серед інших незаконно утримуваних осіб пан Фріш отримав можливість відвідати Владислава Овчаренка та Дениса Секацького, у відвідуванні яких пану Фрішу було відмовлено під час його попереднього візиту: вкрай важливо, щоб представник ОБСЄ міг з'ясувати, чи застосовувалися до заручників насильство і тортури", - написала вона на Facebook.

За словами Оліфер, також гостро стоїть питання ідентифікації місцеперебування журналіста Станіслава Асєєва.

Українська правда