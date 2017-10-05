У Сирії в результаті авіаудару РФ загинули 38 мирних жителів
Четвер, 5 жовтня 2017, 04:34
У середу, 4 жовтня, в Сирії в результаті російського авіаудару загинули 38 мирних жителів.
Про це повідомляє Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується у Великій Британії, передає агентство AFP.
Зазначається, що загиблі намагалися перетнути річку Євфрат, щоб уникнути бойових дій в сирійській провінції Дейр ез-Зор.
Серед загиблих дев'ять дітей. Також загинула іракська сім'я.
У вівторок Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила, що в результаті авіаудару коаліції, очолюваної США, по сирійській провінції Ракка загинули 18 мирних жителів.