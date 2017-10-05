Комітет Пашинського не зібрав кворуму для розгляду законів по Донбасу
На засіданні Комітету з нацбезпеки і оборони, який має розглянути проекти щодо Донбасу, немає кворуму.
Про це повідомляє твіттер Верховної ради.
"Доброго ранку! На засіданні Комітету нацбезпеки і оборони де розглянуть президентський законопроект, кворуму немає", - йдеться у повідомленні.
Кореспондент УП підвтердив, що станом на 9:50 кворуму на комітеті немає. Засідання ВР має розпочатися о 10 годині ранку.
На засіданні немає голови фракції БПП Артура Герасимова, який на засіданні фракції БПП, немає Дмитра Яроша, також немає депутата від НФ Андрія Тетерука, Юлія Мамчура і Юрія Берези.
Натомість є Сироїд, Войціцька, Шкрум, Мельничук і Петренко.
Станом на 9:58 є 9 з 19 членів комітету.
Відсутність кворуму означає, що комітет може лише заслухати і обговрити проекти, але не може ухвалювати жодних рішень.
Як відомо, з 9:30 мав розглянути три законопроекти по Донбасу.
Планувалося, що ці проекти будуть намагатися внести до порядку денного і проголосувати в першому читанні у четвер.
Українська правда