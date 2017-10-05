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"Самопоміч" не голосуватиме за проекти Порошенка щодо Донбасу – Березюк

Четвер, 5 жовтня 2017, 10:01

Фракція "Об’єднання "Самопоміч" не голосуватиме за жоден з двох законопроектів щодо Донбасу, які президент Петро Порошенко вніс у парламент. 

Про це повідомив голова фракції Олег Березюк, повідомляє прес-служба партії "Самопоміч".

Відповідне рішення 4 жовтня на своєму засіданні ухвалили члени фракції після обговорення.

"По суті, це закони про капітуляцію, оскільки узаконять у майбутньому владу російської окупаційної адміністрації, амністують бойовиків-убивць і вводять так звані "Мінські угоди", підписані невідомо ким від імені України, в законодавче поле держави", – вважає Березюк.

Він зазначив, що "Мінські угоди" передбачають вибори на окупованих територіях та дозволяють бойовикам ОРДЛО облаштовувати своїх суддів та власну міліцію у складі амністованих бойовиків.

"І якщо раніше нас тішили ілюзією, що ми зможемо не виконувати Мінських угод, поки щось там не зробить інша сторона, то тепер нам прямо пропонують вписати ці капітуляційні умови в законі. Ми є послідовними у своїй позиції щодо такої перспективи – жоден зовнішній тиск не може виправдати здачу суверенітету країни".

Крім того, лідер фракції "Самопоміч" стверджує, що законопроекти президента вводять в оману своєю термінологією. Зокрема, в тексті мова йде про "окуповані Росією території Донецької та Луганської областей", однак не вказується, які саме частини є окупованими.

"Нам пропонують віддати це право (визначати території окупованими) начальнику Генштабу. Натомість, ми нещодавно чули, що Муженко не бачить росіян на Донбасі. В його очах "іхтамнєт", – заявив Березюк.

Як відомо, фракція "Самопоміч" раніше внесла свій проект закону про визначення засад державної політики щодо окупованих Росією територій Луганської та Донецької областей  №3593-д.

Згідно із пояснювальною запискою, законопроект забороняє проведення виборів та референдумів на окупованій території, визначає поняття тимчасово окупованої території, дату початку окупації, створює передумови для залучення міжнародно-правових механізмів захисту українців на таких територіях та впроваджує систему обмежень щодо переміщення товарів через лінію розмежування з окупованою територією.

Українська правда

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