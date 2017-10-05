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З України видворили журналіста НТВ

Четвер, 5 жовтня 2017, 10:02

Служба безпеки України примусово повернула до Росії журналіста російського телеканалу НТВ В’ячеслава Немишева.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Через діяльність, яка шкодить національним інтересам України, після проведення відповідних процесуальних дій сьогодні, 5 жовтня, о 4 ранку Немишева було примусово повернуто до РФ на пункті пропуску "Сеньківка", - розповідають у спецслужбі.

 
фото сбу

Йому також заборонили в’їзд до України терміном на 3 роки.

За даними правоохоронців, журналіста 4 жовтня затримала у Києві поліція за скоєння дрібного правопорушення. Під час встановлення особи у нього виявили акредитаційне посвідчення фейкового "міністерства інформаційної політики ДНР", що стало підставою залучення співробітників СБУ для перевірки затриманого.

 
фото сбу

Спецслужба встановила, що Немишев з весни 2016 до осені 2017 року "працював" на тимчасово окупованій терористами території України.

"Він підготував низку брехливих антиукраїнських матеріалів для ЗМІ на замовлення російських кураторів та в інтересах верхівки бойовиків для виправдання та популяризації їх протиправної діяльності в інформаційному просторі", - йдеться в повідомленні.

Служба безпеки поінформувала про цей факт представників міжнародних і вітчизняних громадських об’єднань, що працюють у сфері захисту свободи слова, аби запобігти штучним звинуваченням з боку РФ в псевдоутисках російських журналістів.

Як повідомлялося, 4 жовтня російський телеканал НТВ повідомив про затримання свого кореспондента В'ячеслава Немишева в Києві.

Кажуть, що журналіст на вулиці розрізав ножем "Київський" торт, у цей момент його блокував невідомий і домігся від поліції його затримання.

Українська правда

Теми: РосіяЗМІСБУ
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