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Рада закликає бойкотувати 100-річчя жовтневої революції

Четвер, 5 жовтня 2017, 13:18

Верховна Рада закликає Міжпарламентський союз бойкотувати 137-ю асамблею в Санкт-Петербурзі щодо 100-річчя жовтневої революції.

Таке звернення українського парламенту до членів Міжпарламентського союзу підтримали 249 депутатів, повідомляє LIGA.net.

"Росія ініціює 137-е засідання, яке буде приурочене до 100-річчя жовтневої революції. Революції, яка принесла смерть і кров в Україну", - сказала Геращенко.

"Наші колеги з комітетів з закордонних справ та євроінтеграції підготували проект звернення Верховної Ради до парламентів країн-членів Міжпарламентського союзу з приводу бойкоту цього засідання", - додала перший віце-спікер.

Теми: Верховна РадаРосія
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