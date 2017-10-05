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Окупанти продовжили арешт ще одному кримському татарину

Четвер, 5 жовтня 2017, 14:40

Підконтрольний Росії "Верховний суд Криму" продовжив до 8 грудня утримання під вартою обвинуваченого в тероризмі Мусліма Алієва.

Про це повідомляє у Facebook "Кримська солідарність".

Адвокат підсудного Сергій Легостов заявив, що закритий характер судових засідань пояснюється небажанням силовиків і суддів бачити велику кількість активістів та інших людей, що приходять підтримати несправедливо заарештованих.

За його словами, Алієв тримається "впевнено і стійко".

"Я не винен і не скоював ніяких терористичних актів. І я доведу це", - процитував юрист заяву підзахисного під час засідання "суду".

Як відомо, Алієв є одним з фігурантів так званої ялтинського справи "Хізб ут-Тахрір".

4 жовтня підконтрольний Кремлю "Верховний суд Криму" залишив під вартою на 2 місяці інших обвинувачених у тероризмі у цій справі - Рефата Алімова, Арсена Джеппарова, Емір-Усеіна Куку і Вадима Сірука.

Фігуранти "ялтинського справи Хізб ут-Тахрір" Рефат Алімов і Арсен Джеппаров знаходяться під вартою після того, як їх заарештували в Краснокам'янці 18 квітня 2016 року.

Верховний суд РФ заборонив "Хізб ут-Тахрір" у 2003 році, включивши організацію до списку 15 об'єднань, названих "терористичними".

МЗС України висловило категоричний протест і обурення у зв'язку з черговою хвилею політичних репресій і порушень прав людини з боку Кремля щодо громадян України.

Українська правда

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Теми: Кримкримські татариарештполітв'язнісуд
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