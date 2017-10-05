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В Одеській міськраді проходять обшуки – ЗМІ

Четвер, 5 жовтня 2017, 16:32

Співробітники Служби безпеки та Генеральної прокуратури у четвер проводять обшуки в Одеській міській раді.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

За даними агентства, слідчі дії ведуться, зокрема, в департаменті комунальної власності і пов'язані з кримінальною справою за фактом незаконного продажу низки об'єктів нерухомості.

У той же час, як пише місцеве видання "Думська", обшуки проходять не тільки в департаменті комунальної власності, а й в деяких кабінетах головної будівлі мерії на Думській площі.

"Мова не йде про кабінет міського голови", - підкреслило джерело видання в правоохоронних органах.

Також, за його даними, співробітники СБУ та Генпрокуратури "нагрянули" додому до першого віце-мера Анатолія Орловського і будівельного віце-мера Петра Рябоконя.

Джерела видання не виключають, що слідчі заходи можуть проводитися в рамках декількох проваджень - і щодо відчуженню комунальної власності, і щодо трагедії у дитячому таборі "Вікторія".

"Українська правда" звернулася за коментарями до СБУ та Генпрокуратури, але наразі ніякої офіційної інформації з цього приводу отримати не вдалося.

Як відомо, у ніч на 16 вересня в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згорів дерев'яний 2-поверховий корпус, загинули троє дітей.

Правоохоронці провели близько 20 обшуків на 14 підприємствах Одеської області у справі про цю пожежу.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураСБУОдесамісцева влада
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