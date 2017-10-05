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Ердоган приїде до Києва на зустріч з Порошенком

Четвер, 5 жовтня 2017, 16:45

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган здійснить офіційний візит до України 9 жовтня для участі у шостому засіданні Стратегічної ради Туреччина-Україна.

Про це повідомляє сайт турецького президента.

"Двосторонні та регіональні питання будуть обговорюватися на засіданні ради в Києві, на якій головуватимуть президент Ердоган та президент України Петро Порошенко", - йдеться у повідомленні.

Ердоган також зустрінеться зі спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та представників турецької громади в Україні.

"Обговорюватимуться нові засоби співпраці для подальшого поглиблення стратегічних партнерських відносин з Україною, а в цьому напрямку будуть підписані різні документи та протоколи. Також відбудуться обміни думками про кримську проблему та ситуацію кримських татар", - йдеться у повідомленні.

Європейська правда

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Теми: КиївПорошенкоТуреччина
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