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У Франції відкрили нову стелу меморіалу журналістам з ім'ям Павла Шеремета

П'ятниця, 6 жовтня 2017, 00:53

У французькому місті Байє відкрили меморіальну дошку з іменами всіх репортерів загиблих в 2016-2017 роках, в тому числі ім'я журналіста "Української правди" Павла Шеремета.

У церемонії відкриття стели взяли участь родичі та колеги загиблих журналістів.

Церемонія проводиться вже 9 років в меморіальному комплексі, який розтягнувся на півкілометра між кладовищем, де поховані учасники висадки союзників, і музеєм Нормандської битви. Відкрили його мерія Байє і міжнародна організація "Репортери без кордонів" в 2008 році.

Як відомо, Павлу Шеремету підклали вибухівку під автомобіль – він загинув від вибуху вранці 20 липня у центрі Києва. Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.

Журналісти "Слідство.Інфо" у документальному фільмі "Вбивство Павла", спираючись на записи камер спостереження в районі вибуху, встановили: вибухівку вночі заклала під авто жінка, її прикривав чоловік – вони перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.

Крім того, тієї ночі під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водій останньої Ігор Устименко виявився колишнім працівником СБУ. У Службі безпеки заявили, що він не виконував завдань відомства. 15 травня Устименка допитали.

У поліції визнали, що припустилися помилок при розслідуванні вбивства Шеремета.

Комітет захисту журналістів (CPJ) констатував, що за рік розслідування вбивства Шеремета не дало результатів – і запропонував провести міжнародне розслідування. Там не виключають, що до вбивства Шеремета можуть бути причетні влади Білорусі, Росії й України.

Президент Петро Порошенко запропонував долучити міжнародно визнаного розслідувача до української слідчої групи у справі Шеремета.

На початку розслідування Порошенко називав його справою честі поліції й обіцяв зробити все, щоб винних покарали. У травні 2017 року президент зізнався, що чекав кращого результату.

Національна поліція з 24 липня 2017 року засекретила всі рішення судів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, про що стало відомо лише 21 вересня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Справа ШереметаФранція
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