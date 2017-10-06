Київрада зобов’язала ресторани мати меню українською мовою

У всіх закладах громадського харчування обов'язкова наявність меню державною мовою.

Таке рішення було прийнято на пленарному засіданні Київської міської ради 5 жовтня, повідомляє прес-служба Київради.

Депутати погодили правки, які надійшли до проекту рішення "Про подолання наслідків совєцької окупації в мовній царині" та підтримали документ вцілому. Відповідний проект Київрада підтримала за основу 20 квітня.

Відповідно до нової редакції, рішення носитиме назву "Про заходи безпеки щодо забезпечення регіональної мовної політики в місті Києві".

Встановлюється, що мовою роботи, діловодства і документації всіх органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, а також мовою офіційних оголошень і повідомлень є державна мова.

Також більш детально виписано пункт про використання української мови в місцях громадського обслуговування. Передбачається, що при реалізації товарів і наданні послуг, першочергово використовується державна мова.

Одночасно, на прохання споживача, суб'єкт господарювання може використовувати будь-яку іноземну мову для повного донесення інформації про товари та послуги, та для належного обслуговування споживачів.

"При цьому ми залишили пункт, який передбачає, що у всіх закладах громадського харчування обов'язкова наявність меню державною мовою. При обслуговувані відвідувачів персонал зобов'язується пропонувати меню українською, і лише на вимогу відвідувача, надавати меню будь-якою іншою мовою за наявності", - уточнив автор відповідного рішення, депутат Київради Юрій Сиротюк.

Також встановлюється, що на території міста Києва всі назви установ, підприємств, організацій, вивіски, плакати, афіші, публічні повідомлення, рекламні оголошення та будь які інші форми аудіo- і візуальної рекламної продукції, інформація для споживачів товарів та послуг виконуються державною мовою і на розсуд власника такої інформації, англійською та будь-якою іншою мовою.