У Каховському водосховищі затонула баржа з нафтопродуктами

В акваторії Каховського водосховища у Херсонській області потонула баржа з нафтопродуктами.

Про це повідомляє прес-служба Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та врегулювання рибальства в Херсонській області.

Самохідна баржа "Александр Житник" затонула у Каховському водосховищі між с. Каїри та с. Василівка Херсонської області 5 жовтня о 6 годині ранку.

Повідомляється, що на місці аварії виникла пляма з нафтопродуктів довжиною 6 кілометрів і шириною 50-100 метрів.