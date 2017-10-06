Турчинов: блокування закону про Донбас влаштувала "російська агентура"

Голова Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов назвав "російською агентурою" групу народних депутатів, які заблокували парламентську трибуну і зірвали розгляд законопроектів стосовно окупованої частини Донбасу.

Про це він заявив на прес-конференції 5 жовтня, передає Радіо Свобода.

За словами Турчинова, через це блокування "без будь-яких підстав, без будь-якої аргументації" було зірване парламентське засідання, і Верховна Рада не змогла схвалити закон, що визначає Росію державою-агресором.

Коментуючи претензії депутатів до згадки в тексті головного законопроекту мінських угод, Турчинов звернув увагу, що вони не були предметом документа і мали на меті тільки наголосити на пріоритетності виконання безпекових пунктів усіх трьох домовленостей.

Як сказав секретар РНБО, "мінський" формат – це єдиний політико-дипломатичний формат протидії російській агресії невійськовим шляхом", що визнаний усім світом. Він нагадав, що саме до цього формату прив’язані всі санкції щодо Росії – ЄС, США, інших країн.

За його словами, припинення існування "мінського" формату автоматично припинить ці санкції проти Росії.

Тому, сказав він, ті, хто хоче торпедувати мінські угоди, "фактично виконує завдання Росії щодо припинення санкцій", і тому "немає виправдання" цій "свідомій провокації", як він назвав дії низки депутатів.

Турчинов нагадав, що в результаті компромісу було узгоджено взагалі зняти з тексту законопроекту згадки про мінські домовленості, щоб ухвалити документ у першому читанні і продовжити роботу над ним, тому відмову голосувати за цей законопроект "нічим не можна виправдати".

Як відомо, засідання Верховної Ради 5 жовтня закрилося без рішення щодо закону про Донбас.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що для досягнення компромісу лідери фракцій домовилися про вилучення із законопроекту всіх пунктів, які стосуються Мінських угод.

Водночас фракція "Самопомочі", яка виступає проти президентського законопроекту, продовжила блокувати президію парламенту.

На думку нардепів цієї фракції, вказаний законопроект "легалізує Мінські домовленості, які підписували бойовики".