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Бойовики обстріляли КПВВ "Новотроїцьке", коли його перетинав патруль ОБСЄ

П'ятниця, 6 жовтня 2017, 04:01

Бойовики здійснили обстріл з мінометів та озброєння БМП неподалік КПВВ "Новотроїцьке" в той час, коли патруль СММ ОБСЄ здійснював перетинання лінії розмежування сторін.

Про це повідомляє Українська сторона СЦКК, передає прес-центр штабу АТО.

"5 жовтня близько 10:30 бойовики почали обстріл з мінометів та озброєння БМП по позиціях підрозділів АТО неподалік КПВВ "Новотроїцьке". Внаслідок чого КПВВ одразу тимчасово припинив свою роботу задля безпеки цивільного населення. Саме в цей час через КПВВ "Новотроїцьке" патруль СММ ОБСЄ здійснював перетинання лінії розмежування сторін", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК зазначає, що такі дії НЗФ ОРДО, які останнім часом мають системний характер, свідчать про те, що керівництво ОРДО цинічно нехтує інтересами цивільного населення по обидві сторони лінії зіткнення, демонструє зацікавленість у погіршенні гуманітарної ситуації в регіоні та прагне подальшого загострення протистояння на Донбасі.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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