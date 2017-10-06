Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії вибухнув НПЗ компанії Лукойл, є жертви

П'ятниця, 6 жовтня 2017, 04:37

У Кстовському районі Нижегородської області Росії стався вибух і згодом пожежа на нафтопереробному заводі дочірньої компанії "Лукойла".

Про це повідомляє NN.Ru.

Чотири людини загинули в результаті пожежі на заводі "Лукойл-Нижегороднефтьоргсинтез". За версією слідства, при проведенні ремонтних робіт на одному з резервуарів під нафтопродукти сталося загоряння.

За словами очевидців, полум'я нібито досягало 50 метрів у висоту. В результаті пожежі місто накрило густим димом.

О 17:00 пожежу було локалізовано.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіянадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
Росія
В Алтайському краї РФ готують наркозалежних і хворих на гепатит контрактників – штаб
Александр Віндман: Якщо оберуть Трампа, підтримки США не буде. Для України найкраще – перемогти раніше
У Росії може бути ще один заколот – Зеленський
Останні новини
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
Усі новини...
Реклама: