Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

WSJ: Росія викрала дані АНБ за допомогою "Касперського"

П'ятниця, 6 жовтня 2017, 05:18

Росія викрала секретні дані про те, як АНБ проникає в зарубіжні комп'ютерні мережі і захищається від кібератак.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

Російські хакери отримали доступ до файлів після того, як сторонній підрядник завантажив секретні матеріали на свій домашній комп'ютер.

Припускається, що хакери змогли ідентифікувати ці файли завдяки антивірусу виробництва російської "Лабораторії Касперського", встановленому на комп'ютері підрядника.

Раніше адміністрація президента США повідомила державним установам країни про необхідність припинити використання продукції російської "Лабораторії Касперського".

Департамент національної безпеки США видав директиви федеральним установам, наказавши їм виявити продукцію Касперського в своїх інформаційних системах і припинити її використання.

У Департаменті заявили, що стурбовані "зв'язками між деякими співробітниками Касперського і російською розвідкою та іншими державними установами".

18 вересня Сенат США проголосував за заборону федеральним установам використовувати продукцію "Лабораторії Касперського".

Лабораторія Касперського неодноразово заперечувала, що має зв'язки з будь-яким урядом, і заявляла, що не може допомагати уряду в кібершпигунстві.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСШАшпигунствохакери
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
Росія
В Алтайському краї РФ готують наркозалежних і хворих на гепатит контрактників – штаб
Александр Віндман: Якщо оберуть Трампа, підтримки США не буде. Для України найкраще – перемогти раніше
У Росії може бути ще один заколот – Зеленський
Останні новини
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
Усі новини...
Реклама: