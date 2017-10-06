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Доба в АТО: Окупанти 24 рази порушили перемир’я

П'ятниця, 6 жовтня 2017, 07:46

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування, застосовуючи стрілецьку зброю і міномети, 24 рази порушили перемир’я.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Як і декілька днів поспіль, основна активність ворога була зафіксована на Донецькому напрямку. 

Так, ввечері і вночі російсько-окупаційні угруповання двічі з великокаліберних кулеметів і гранатометів обстріляли позиції ЗСУ поблизу Майорська, Авдіївки, Опитного.

З цієї ж зброї окупанти відкривали вогонь на підступах до шахти Бутівка. А поблизу Зайцевого застосовували озброєння БМП. 

На Луганському напрямку проросійські найманці двічі били з мінометів калібру 82 міліметри по захисниках Лобачевого. А з протитанкових гранатометів і стрілецької зброї обстріляли опорні пункти сил АТО біля Станиці Луганської, Валуйського, Кримського. 

На Приморському напрямку під вогонь ворожих гранатометів і великокаліберних кулеметів потрапили позиції ЗСУ біля Широкиного, Павлополя та Водяного. А неподалік Березового окрім гранатометів і великокаліберних кулеметів противник застосовував озброєння БМП.

Як зазначають у штабі, під час 17 обстрілів українські військові жорстко відповідали ворогу із зброї незабороненої мирними домовленостями. Унаслідок бойових дій втрат серед українських захисників немає.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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