Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ВР хоче проголосувати всі чотири проекти по Донбасу у п'ятницю

П'ятниця, 6 жовтня 2017, 08:49

Верховна Рада має намір у п'ятницю розглянути чотири законопроекти по Донбасу.

Це випливає з порядку денного сесії на 6 жовтня.

Так, на розгляд планується винести законопроект президента про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях.

А також будуть розглянуті два альтернативних проекти – від групи депутатів від "Самопомочі", та проект Андрія Іллєнка і інших депутатів. Раніше комітет рекомендував відхилити проект Іллєнка, та визначатися в залі голосуванням щодо проекту "Самопомочі".

Крім того, ВР планує розглянути президентський проект Закону про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Як відомо, у п'ятницю найменша відвідуваність серед депутатів.

Українська правда

Теми: Верховна РадаДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
Верховна Рада
В Раду викликають голову ЦВК щодо ситуації з членом комісії в Голлівуді
Чим важливий закон про медичний канабіс та яких правок він потребує? Пояснює депутатка Ольга Стефанишина
Партія Порошенка ініціює звільнення члена ЦВК від "ЄС", який живе в Голлівуді
Останні новини
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
Усі новини...
Реклама: