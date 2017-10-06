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По всій Україні оголосили штормове попередження: буревій уже наробив лиха

П'ятниця, 6 жовтня 2017, 09:24

Держслужба з надзвичайних ситуацій оголосила штормове попередження по всій Україні.

"Увага! Попередження про посилення швидкості вітру до критеріїв стихійного явища!", - йдеться в повідомленні на сайті ДСНС.

За даними Укргідрометцентру, 6 жовтня у Києві, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях очікується посилення швидкості вітру 19-24 м/с. 

 

У Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Луганській та Донецькій областях 15-20 м/с.

Повідомляється, що через ускладнення погодних умов у ніч з 5 на 6 жовтня через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлені 195 населених пунктів у 7 областях. Зокрема, в Івано-Франківській – 48 н.п., Львівській – 44 н.п., Волинській – 42 н.п., Рівненській – 23 н.п., Закарпатській – 18 н.п., Тернопільській – 17 н.п., Чернівецькій – 3 н.п. 

Наразі бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.

Внаслідок дощу та буревію сталося повалення 18 дерев у Львівській та 3 дерев у Волинській областях. 

 
Фото ДСНС 

У Жовківському районі в м. Рава-Руська частково пошкоджено покрівлю п’ятиповерхового житлового будинку на площі близько 10 м2.  

 
Фото з facebook Igor Zinkevych

У Сколівському районі близько 2:05 6 жовтня на перегоні "Сколе-Грибінків" сталося падіння дерева на залізничне полотно, та пошкодження контактної лінії електропередач. Рух на даній ділянці відновили о 5:00.

Повідомляється, що станом на 7:00 6 жовтня повалені дерева прибрано, проїжджі частини доріг розчищено. 

 
Фото з facebook Igor Zinkevych

ДСНС закликає громадян у період негоди бути особливо обережними та обмежити перебування на вулиці біля дерев, рекламних конструкцій, ліній електропередач та інших небезпечних об’єктів.

А також по можливості обмежити користування власним автомобільним транспортом та слідкувати за дітьми, які можуть самостійно виходити на вулицю у період негоди.

"Українська правда" у Threads

Теми: надзвичайна подіяпогода
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