Під Радою сталася бійка між націоналістами та поліцією

Під стінами Верховної Ради сталися сутички між представниками партії "Національний корпус" та поліцейськими.

Про це повідомляє "Громадське".

За інформацією видання, поліція затримала кількох представників "Нацкорпусу". Серед затриманих — один з керівників партії Сергій Філімоненко.

Сутички тривали кілька хвилин, учасників бійки правоохоронці поклали на землю і вивели в оточенні поліції.

"Нас скрутили через те, що в сумці одного з наших хлопців знайшли перцовий балончик. Зараз усіх відпустили", — розповів пізніше Сергій Філімонов.

Фото "Громадського"

Фото "Громадського"

Фото "Громадського"

Фото "Громадського"

Як відомо, у п'ятницю Рада розглядає президентські законопроекти про реінтеграцію Донбасу.

Партія "Національний корпус" була створена 14 жовтня 2016 року на базі громадської організації "Громадянський корпус "Азов".