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Під Радою сталася бійка між націоналістами та поліцією

П'ятниця, 6 жовтня 2017, 10:56

Під стінами Верховної Ради сталися сутички між представниками партії "Національний корпус" та поліцейськими.

Про це повідомляє "Громадське".

За інформацією видання, поліція затримала кількох представників "Нацкорпусу". Серед затриманих — один з керівників партії Сергій Філімоненко.

Сутички тривали кілька хвилин, учасників бійки правоохоронці поклали на землю і вивели в оточенні поліції.

"Нас скрутили через те, що в сумці одного з наших хлопців знайшли перцовий балончик. Зараз усіх відпустили", — розповів пізніше Сергій Філімонов.

 
Фото "Громадського"
 
Фото "Громадського"
 
Фото "Громадського"
 
Фото "Громадського"

Як відомо, у п'ятницю Рада розглядає президентські законопроекти про реінтеграцію Донбасу.

Партія "Національний корпус" була створена 14 жовтня 2016 року на базі громадської організації "Громадянський корпус "Азов".

Теми: Верховна Раданадзвичайна подія
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