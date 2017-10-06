Під Радою сталася бійка між націоналістами та поліцією
П'ятниця, 6 жовтня 2017, 10:56
Під стінами Верховної Ради сталися сутички між представниками партії "Національний корпус" та поліцейськими.
Про це повідомляє "Громадське".
За інформацією видання, поліція затримала кількох представників "Нацкорпусу". Серед затриманих — один з керівників партії Сергій Філімоненко.
Сутички тривали кілька хвилин, учасників бійки правоохоронці поклали на землю і вивели в оточенні поліції.
"Нас скрутили через те, що в сумці одного з наших хлопців знайшли перцовий балончик. Зараз усіх відпустили", — розповів пізніше Сергій Філімонов.
Як відомо, у п'ятницю Рада розглядає президентські законопроекти про реінтеграцію Донбасу.
Партія "Національний корпус" була створена 14 жовтня 2016 року на базі громадської організації "Громадянський корпус "Азов".