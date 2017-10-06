Арештоване майно Клименка передали Нацагентству – Матіос

Арештоване майно екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименко передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних злочинів.

Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос на брифінгу у Києві 6 жовтня.

Він сказав, що органи слідства наклали арешт на 154 об’єкта нерухомого майна в Україні, 22 транспортних засоби елітних, тисячу залізничних напіввагонів загальною вартістю 900 млн грн і корпоративні права юридичних осіб на суму понад 400 млн грн.

Крім того, військова прокуратура за міжнародно-правовим дорученням уряду князівства Ліхтенштейн заморозила активи Клименка та його оточення на загальну суму близько 20 мільйонів доларів США.

Матіос нагадав, що накладено арешт на кошти компанії-нерезидента України, кінцевим власником якої є Клименко.

"Активи, які зберігалися в банку "ЮНІСОН", який належить однойменній групі компаній, арештували – і фактично заблокували в Україні 5 мільйонів доларів США", – уточнив він і дорікнув, що департамент Сергія Горбатюка не заблокував ці активи.

Матіос повідомив: "Сьогодні на підставі рішення судді від 28 вересня Головна військова прокуратура… передає для управління і подальшого розпорядження перелік майна, яке арештовано й перебуває в Україні. Це 154 об’єкти нерухомого майна".

В тому числі, це квартири в елітних житлових комплексах у Печерському районі Києва, недобудовані і добудовані маєтки в Козині – аж 17 штук.

Також це майно охоронної структури "Скіф", яка, за словами Матіоса, чинила протидію розслідуванню – зокрема, намагалася стежити за слідчими і суддями, а також використовувала "в сліпу" представників громадських організацій.

"І нарешті я можу порадувати підозрюваного Клименка, що цілісний майновий комплекс "База мисливства і спортивно-любительської ловлі риби" загальною площею 3000 кв м за адресою Київська область, Переяслав-Хмельницький район, урочище Біле озеро, де Клименко тримав ведмедів і тигрів, так само передаються до управління Національного агентства" – додав Матіос.

Головний військовий прокурор також повідомив, що перереєстрація майна Клименка на державу відбувається вже другий день поспіль.

А керівник Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами Антон Янчук зазначив, що це фактично перший випадок передачі їм майна, але агентство готове.

Матіос також продемонстрував журналістам фотографії екс-міністра: "Хочу вам показати реакцію Олександра Клименка після отримання звістки про арешт і передачу до управління держави належних йому і підконтрольним особам активи".

Матіос показав знімки Олександра Клименка Фото Олега Твердя, УП

"Екс-мінздох… ем, доходів Клименко перейшов на брейк-денс у синіх штанцях і втратив будь-яке розуміння, що відбувається. Йому залишилося тільки танцювати й повернутися в Україну. Місто Сочі, у колі директорів групи компаній "ЮНІСОН", – сказав Матіос.

Клименко танцює у Сочі Фото Олега Твердя

Він показав інше фото: "Москва – засідання "Коза Ностри"… збори ради директорів групи компаній "Юнісон" в одному з офісних центрів Москви. Це отримані легальним шляхом, процесуальним шляхом документальні дані, які є доказом.

Клименко у Москві, збори ради директорів "Юнісона" Фото Олегя Твердя

Як відомо, Клименко очолював Міністерство доходів і зборів України з 24 грудня 2012 року до 27 лютого 2014 року. Після розстрілів на Майдані у Києві він утік з України.

Клименка підозрюють у тому, що він незаконно компенсував ПДВ фіктивним підприємствам і заволодів держкоштами на суму 3,166 млрд грн, "які були розподілені між учасниками злочинної організації" Віктора Януковича.

У червні 2014 року відкрили кримінальне провадження за підозрою Клименка у зловживанні владою та службовим становищем. а 19 січня 2017 року відкрили провадження щодо створення Клименком злочинної організації, привласнення та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, щодо фіктивного підприємництва і підробки.

1 березня 2017 року Голосіївський райсуд Києва дозволив заочне розслідування стосовно Клименка. 21 квітня Головна військова прокуратура Генпрокуратури завершила досудове розслідування проти Клименка.

24 травня правоохоронці провели понад 400 обшуків у податківців у 15 областях України в рамках антикорупційної операції. Із 23 затриманих тоді екс-податківців 17 арештували. .

14 липня пройшли 183 обшуки у приміщеннях, які належать Клименку, зокрема у офісному центрі "Гулівер" у Києві, де виявили таємний офіс банку "ЮНІСОН".

Тоді ж Україна просила європейські країни заблокувати кошти Клименка у їхніх банках.

28 липня генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що сума арештованого майна Клименка та його дочірніх компаній сягає 6 мільярдів гривень.

Олена Рощенко, УП, доповнено

