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На Донбасі стали більше стріляти – місія ОБСЄ

П'ятниця, 6 жовтня 2017, 12:42

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували незначне зростання кількості порушень режиму припинення вогню на сході України.

Про це йдеться у звіті СММ станом на 4 жовтня.

За даними місії, порушення були скоєні у період із 18 вересня до 1 жовтня та сконцентровані у трьох гарячих точках: районах на південний захід, південь і південний схід від Світлодарська; районах на схід і північний схід від Маріуполя; трикутнику Авдіївка – Ясинувата - Донецький аеропорт.

Водночас СММ відмічає зниження кількості жертв серед цивільного населення.

"Упродовж звітного періоду спостерігачі підтвердили випадки поранення 7 цивільних осіб. Отже, загальна кількість жертв серед цивільного населення в 2017 році складає 394 особи, зокрема 69 загиблих", - йдеться в повідомленні.

Крім того, моніторингова місія ОБСЄ відзначила вдалу роботу Спільного центру з контролю та координації, який створив так звані вікна тиші в зоні АТО. Завдяки ним вдалося провести ремонтні роботи і технічне обслуговування на об'єктах пошкодженої інфраструктури.

Як повідомлялося, доба 5 жовтня в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат для української сторони.

Українська правда

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Теми: ДонбасАТООБСЄ
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