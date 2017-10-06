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"Захід-2017": Шойгу запевняє, що всі війська повернулися на місця дислокації

П'ятниця, 6 жовтня 2017, 13:22

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що цілі спільних російсько-білоруських військових навчань "Захід-2017" - досягнуті, а всі військовослужбовці і техніка повернулися на місця дислокації.

Про це повідомляє агентство "ТАСС", з посиланням на міністра оборони РФ.

"Вважаємо, що цілі навчання досягнуті. Звертаю особливу увагу, що всі задіяні сили і засоби повернуті в пункти постійної дислокації", - повідомив Шойгу.

Він підкреслив, що в ході навчань органи військового і державного управління отримали "практичний досвід спільних дій щодо забезпечення військової безпеки Союзної держави".

"За маневрами спостерігали 95 представників із 50 країн. У навчаннях було задіяно 12 тис. 700 військовослужбовців. Залучалось до 680 одиниць озброєння і військової техніки, близько 70 літаків і вертольотів, 10 кораблів", - зазначив російський військовий чиновник.

Шойгу додав, що "побоювання західних ЗМІ про агресивний характер навчань зазнали краху". За його словами, навчання носили "виключно оборонний характер".

Він зазначив, що з 2 по 27 жовтня в Збройних силах РФ буде проводитися контрольна перевірка військ на рівень боєготовності. Особливу увагу російське Міноборони приділить військовим частинам і підрозділам, "які претендують на присвоєння найменування "ударні"".

Як відомо з 14 по 20 вересня проходили спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2017".

Мінськ і Москва повідомляли про 12700 військових, задіяних в навчаннях.

Пізніше прес-секретар НАТО Оана Лунгеску заявила про те, що в Північноатлантичному альянсі вважають, що російсько-білоруські навчання імітували великий конфлікт між державами. У них був задіяний повний спектр російських і білоруських озброєнь, включаючи військовий флот, підводні човни, винищувачі, танки, артилерію і міжконтинентальні балістичні ракети, а кількість військових становило кілька десятків тисяч солдатів.

В кінці вересня з'явилася інформація про те, що Росія залишила свої війська в Білорусі після навчань "Захід-2017", не дивлячись на обіцянки не робити цього.

Українська правда

Теми: РосіяМіноборони
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