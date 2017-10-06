ОБСЄ: В "ЛНР" лазером "сліплять" камеру місії

Бойовики "ЛНР" застосовують лазер, щоб "засліпити" камеру Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Станиці Луганській.

Про це повідомляє СММ ОБСЄ в Twіtter.

"В "ЛНР" застосовують лазер, щоб "засліпити" камеру СММ в Станиці Луганській. Вони щось приховують?", - повідомили в СММ ОБСЄ.

Місія також оприлюднила відео того, як "сліплять" камеру лазером.

В «ЛНР» применяют лазер, чтобы «заслепить» камеру СММ в Станице Луганской. Они что-то скрывают? #ФактыИмеютЗначениеhttps://t.co/kcRHdffacU — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) October 6, 2017

Як повідомлялося раніше, Місія ОБСЄ знайшла 26 невідведених танків неподалік Донецька.