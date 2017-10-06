Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ПАРЄ визначили, хто замінить Аграмунта на відкритті сесії в понеділок

П'ятниця, 6 жовтня 2017, 16:22

Парламентська асамблея Ради Європи визначилася з тим, хто замінить Педро Аграмунта, який подав у відставку з посади президента ПАРЄ, на відкритті сесії в понеділок.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ПАРЄ.

У понеділок на відкритті сесії у Страсбурзі мало розглядатися питання відставки президента ПАРЄ Педро Аграмунта.

Однак у п’ятницю стало відомо, що Аграмунт подав у відставку.

"Після його відставки сер Роджер Гейл, найстарший віце-президент асамблеї, автоматично стає виконуючим обов'язки президента. Відповідно до правил ПАРЄ, він повинен виконувати ці обов’язки до виборів нового президента на наступному засіданні Асамблеї".

Нагадаємо, наприкінці березня до Сирії прибула делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунтом, попри те, що він не був уповноважений асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Після цього у ПАРЄ почали офіційно вимагати відставки Аграмунта. 

Педро Аграмунт у своїй першій заяві після того, як в ПАРЄ ініціювали його відставку, заявив, що став "жертвою через своє бажання до діалогу" та що кампанію проти нього очолили українці.

Він також заявив, що прийняті у ПАРЄ нові правила щодо процедури його відставки є "незаконними та нечесними".

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ПАРЄУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
ПАРЄ
ПАРЄ підтримала вступ України в НАТО та українську "формулу миру"
ПАРЄ виступила за повний недопуск спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади
Президент ПАРЄ: після війни Росія повинна буде довести, що їй можна довіряти
Останні новини
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
Усі новини...
Реклама: