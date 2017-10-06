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Школярам із зони АТО й Криму пропонують онлайн-курси про Україну

П'ятниця, 6 жовтня 2017, 16:29

На сайті Маріупольського державного університету відкрито дистанційні українознавчі курси для учнів із непідконтрольних Києву територій Донбасу та анексованого Росією Криму.

Навчають української мови та літератури, історії України (6-9 класи і 10-11 класи), фізичній та соціально-економічній географії України, повідомляє Міністерство освіти й науки.

Курси з рубрики "Дистанційне навчання українознавчих курсів для учнів із тимчасово окупованих територій" є безкоштовними.

Електронні курси розроблено на основі програм зовнішнього незалежного оцінювання знань (ЗНО). Вони містять теоретичний матеріал, практичні завдання та добірку корисної літератури й інтернет-ресурсів, які допоможуть у навчанні.

"Для навчання учням не потрібно завантажувати особисті дані і розкривати свої IP-адреси. Це дуже важливо для школярів, які проживають на тимчасово окупованій та непідконтрольній території України", – наголошує МОН.

Доступ до матеріалів відкрито і іншим користувачам.

Він стане в нагоді, наприклад, тим, хто вже закінчив школу і збирається вступати до українських вишів, або ж старшокласникам, які прагнуть повторити вивчене перед складанням ЗНО.

Курси розробляли вчителі маріупольських шкіл, працівники Маріупольського науково-методичного центру, викладачі та співробітники Маріупольського держуніверситету в рамках проекту "Open Distance Learnіng", інформує міністерство.

МОН нагадує, що у вересні на "Prometheus" стартували безкоштовні курси підготовки до ЗНО з української мови й літератури, математики та історії України.

Олена Рощенко, УП

Теми: освітаМіносвітиДонбасКриммова
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