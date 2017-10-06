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У Москві нова хвиля "мінування": евакуйовано чотири вокзали

П'ятниця, 6 жовтня 2017, 18:12

У столиці Росії Москві після дзвінків про замінування евакуювали чотири залізничні вокзали.

Про це повідомляє в п'ятницю російське видання РБК.

"Казанський, Курський, Білоруський і частково Київський вокзали (евакуйовано). (Надійшов) анонімний дзвінок на телефон 02 про замінування вокзалів", – сказав прес-секретар дирекції залізничних вокзалів РЖД Тимур Соцький.

"На всіх вокзалах працюють спеціальні та кінологічні служби. На розклад поїздів і на рух це ніяк не впливає", – пояснив Соцький.

РБК зазначає, що протягом дня 6 жовтня після дзвінків про замінування було евакуйовано десятки будівель. За даними ФСБ, цей "телефонний тероризм" здійснили чотири росіянина.

Російський "Інтерфакс", посилаючись на інформоване джерело, пише про евакуацію понад 20 тисяч осіб з більш ніж 70 об'єктів у Москві через хвилю анонімних повідомлень про погрози вибуху.

За словами співрозмовника агентства, невідомі "замінували" 73 об'єкти.

Як відомо, починаючи з 10 вересня в різних містах Росії масово відбувається евакуація об'єктів інфраструктури.

14 вересня у Петербурзі проводили евакуацію людей з 15 торгово-розважальних центрів.

Теми: Росія
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