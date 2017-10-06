"Кримських диверсантів" Панова та Захтея залишили в СІЗО до 9 грудня

Підконтрольний окупантам Верховний суд Криму продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою фігурантам "справи українських диверсантів" Євгену Панову і Андрію Захтею ще на 2 місяці, до 9 грудня.

Про це повідомляє 6 жовтня видання "Крим.Реалії".

"Засідання відбулося в закритому режимі, суд видав з цього приводу ухвалу. Але разом із тим суддя задовольнив клопотання захисту про публічне виголошення рішення", – розповів виданню адвокат Євгена Панова Сергій Легостов.

Адвокат також розповів, що клопотав, щоб Панова під час засідання не тримали в клітці, але суд вирішив, що це не його компетенція.

Крім того, за словами Легостова, керівництво СІЗО обмежує його підзахисного у праві на отримання інформації.

"Не так давно я передавав у СІЗО на ім'я Панова кілька газет, але станом на сьогоднішній день газет він так і не отримав. Їх фактично обмежують в інформації. Газети, які передає адвокат – крадуть. Підписки не дають. А літератури в СІЗО дуже мало, хіба що релігійна", – додав Легостов.

Засідання щодо продовження запобіжного заходу Андрію Захтею також відбувалося в закритому режимі, його інтереси представляв адвокат за призначенням.

Згідно інформації на сайті так званого Верховного суду Криму, рішення про продовження запобіжного заходу винесла суддя Міхалькова Олена Олександрівна.

Як відомо, 10 серпня 2016 року Федеральна служба безпеки Росії заявила, що в ніч на 7 серпня в районі міста Армянськ у Криму виявили "групу диверсантів", при затриманні якої "в результаті вогневого контакту загинув співробітник ФСБ Росії".

За даними ФСБ, був затриманий один з їх організаторів - житель Запорізької області, співробітник Головного управління розвідки МО України Євген Панов. Він дав свідчення, які були показані в ефірі федеральних телеканалів. Разом з тим, родичі українця заявляють, що він дав свідчення під тортурами.

Проти ще одного "диверсанта" Захтея порушили кримінальну справу за статтею 324 КК Росії за звинуваченням у незаконному отриманні російського паспорта. Таким чином, його російські документи визнані недійсними і він залишається громадянином України.

Захтей заявляв про тортури з боку співробітників ФСБ. Він стверджував, що його били. Також про тортури повідомляв і інший фігурант цієї справи Євген Панов.

11 липня Андрій Захтей визнав свою провину і уклав досудову угоду зі слідством. Він також відмовився від послуг адвоката.