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Апеляційний суд залишив під вартою директора табору "Вікторія"

П'ятниця, 6 жовтня 2017, 19:31

Апеляційний суд Одеської області відмовив стороні захисту і залишив під вартою директора дитячого оздоровчого комплексу "Вікторія".

Про це повідомила прокуратура області.

Як відомо, 18 вересня 2017 року Київським районним судом Одеси задоволено клопотання прокуратури про взяття під варту керівника дитячого табору.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей) здійснює СУ ГУНП в Одеській області.

Як повідомлялося, у ніч на 16 вересня в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля, двоє дітей загинули і ще одна зникла безвісти.

Також до лікарні доставлено двоє дітей 2006-го року народження: дівчинка з діагнозом забиття хребта та тупа травма черева, хлопчик - отруєння продуктами горіння.

Прем'єр Володимир Гройсман доручив створити слідчу групу, яка має встановити усі обставини пожежі в Одеському дитячому таборі.

Українська правда

Теми: Одеса
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